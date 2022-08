Roger Schmidt antecipou o duelo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do Midtjylland. Tal como Otamendi, o técnico alemão lembrou o percurso dos encarnados na pré-temporada e recordou também a recente troca de treinador no emblema dinamarquês.



«Quando jogamos o primeiro jogo em casa temos de tirar partido disso.. O jogo decisivo será fora e essa é uma ligeira vantagem que o Midtjylland tem. Mudaram de treinador na semana passada e vão ter uma abordagem ligeiramente diferente. Jogaram um jogo com o novo treinador e vimos que ele trouxe outra energia ao grupo. Estão novamente confiantes», começou por analisar em conferência de imprensa.

Mais importante do que o adversário, para o treinador, será a forma como a sua equipa vai abordar o jogo. «Estamos prontos para lutar nestes dois jogos para chegarmos à fase seguinte. Temos a confiança da pré-época, mas amanhã temos de mostrar a mesma coragem, atitude e energia que mostrámos nos jogos de preparação. Estamos prontos e com a ajuda dos adeptos, esperamos ter um excelente primeiro jogo. Já ficámos com uma pequena impressão do que é jogar em casa na partida com o Newcastle. Espero que o estádio amanhã também esteja cheio e iremos fazer o nosso melhor para dar um bom primeiro jogo aos adeptos», acrescentou logo de seguida.

A mudança de última hora do treinador do Midjylland não vai mudar muito a perspetiva de Roger Schmidt sobre o jogo. «Para ser franco, penso que o mais importante é estamos preocupados connosco próprios. Temos uma ideia clara de como é que vamos jogar. Claro que há detalhes que dependem do adversário, mas 80 a 90 por cento do plano é como nós queremos jogar. Claro que vamos fazer ajustamentos, vimos a equipa deles jogar na sexta-feira, eles têm uma nova energia, mas há muita coisa que se mantém. Em termo táticos, não vai mudar muito, em termos de motivação também sabemos com o que podemos contar», destacou ainda.