Roger Schmidt não escondeu alguma ansiedade pelo arranque da temporada, lembrando sempre que a equipa ainda está em fase de crescimento, mas já tem um objetivo importante para alcançar diante dos dinamarqueses do Midtjylland. Um objetivo que o treinador alemão falhou na temporada passada, quando ainda treinava o PSV Eindhoven e foi afastado precisamente pelo Benfica.

«Apraz-me que comecemos agora os jogos oficiais. A pré-época é importante para nós, para todas as equipas que jogam jogos internacionais, uma vez que é a única altura em que podemos preparar a equipa. Depois vamos ter jogos de dois em dois dias e não vai haver tempo para treinar. Para melhorarmos precisamos de jogos como os de amanhã. Para mim é um prazer, sei que há pressão habitual do início da época, mas os jogadores querem estar na fase de grupos. Estou bem entusiasmado e desejoso de ver os jogadores amanhã», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Roger Schmidt já jogou na Liga dos Campeões, quando comandou o Bayer Leverkusen e o Salzburgo, mas na última temporada, falhou a qualificação quando estava à frente dos neerlandeses do PSV Eindhoven. «Sim, a época passada não chegámos à Champions. Como treinador, já tive alguns jogos na Liga dos Campeões, tanto no Bayer, como no Salzburgo, e sei que há certos jogos neste início de época em que a pressão é muito grande. O mais importante é termos os jogadores preparados», comentou.

O treinador quer os jogadores, acima de tudo, focados no primeiro jogo. E depois no segundo. «Temos de estar focados no primeiro jogo e depois no segundo para passar à fase seguinte. Temos de dar um passo de cada vez. Temos de procurar cada jogo para ir melhorando. Os jogadores estão bem, sentem-se bem com abordagem que temos tido. Se conseguirmos marcar muitos golos… Ainda há aspetos a melhorar na defesa e no ataque, mas estou satisfeito. É assim o trabalho do treinador, temos de estar preparados e depois dar o passado adiante», acrescentou ainda.