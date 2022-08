Otamendi foi o porta-voz da equipa do Benfica na véspera do jogo contra o Midtjylland, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O internacional argentino lembrou a pré-temporada realizada pelos encarnados e destacou que «agora começa o que é mais bonito».



«Sim. Começar bem a pré-época é importante, dá confiança. Fizemos grandes jogos. Há muito a melhorar, mas agora começa o que é mais bonito: os jogos oficiais. Temos um jogo importante, jogamos em casa contra um rival forte e vamos tentar fazer o melhor para conseguirmos a vitória», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O defesa de 34 anos tem feito dupla com Morato as primeiras semanas desde a chegada de Roger Schmidt depois de na época passada ter alinhado regularmente com Jan Vertonghen. O jovem brasileiro mereceu, de resto, elogios de Otamendi.



«Joguei a época passada toda com o Jan, mas quem decide é o mister. Somos todos profissionais, tentamos dar o máximo nos treinos para estarmos na equipa inicial. Eu tento dar o máximo para poder jogar. Cada um tem de estar tranquilo e com a confiança que o mister dá diariamente para estar no onze. O Morato é um grande jogador, jovem, tem qualidade e se o mister decidir que ele tem de jogar...», destacou ainda.