Pelo menos quatro adeptos do Benfica foram identificados pela PSP junto ao Estádio da Luz já depois da chegada da equipa encarnada ao palco do clássico desta quinta-feira com o FC Porto.

Depois de terem aguardado a chegada do autocarro dos encarnados numa rua a cerca de uma centena de metros da rotunda Cosme Damião, largas dezenas de adeptos entraram no complexo desportivo do Estádio da Luz e concentraram-se junto à estátua de Eusébio.

O corpo de intervenção da PSP formou um cordão de segurança enquanto o ambiente festivo prosseguiu com rebentamento de petardos, tochas acesas e até algum fogo de artifício.

Pelo que foi possível observar in loco, e ainda que não representassem uma maioria, foram muitos os adeptos que não respeitaram a (ainda obrigatória) utilização de máscara em espaços exteriores quando não é possível manter a aconselhada distância de segurança, o que era o caso.

No meio do ambiente efusivo, os elementos da PSP foram, esporadicamente, chamados a intervir e até por volta das 17h00 procederam à identificação de pelo menos quatro adeptos, não havendo, até esse momento, registo de qualquer tipo de violência.