Roger Schmidt, treinador do Benfica, é alvo de um processo disciplinar da parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa devido às declarações que fez em relação à arbitragem do dérbi de Alvalade, relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que o Sporting venceu por 2-1.

Na base deste procedimento, está uma queixa apresentada pela APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), em relação às declarações de Roger Schmidt já depois do jogo com o Sporting, na conferência de imprensa que antecedeu o jogo com o FC Porto, para a Liga.

Nessa conferência de imprensa, o treinador dos encarnados criticou o golo anulado a Di María, mas também o penálti que Fábio Veríssimo assinalou numa falta sobre Marcus Edwards, que acabaria por ser revertida após intervenção do vídeoárbitro.

Recorde aqui as declarações de Schmidt que deram origem a este processo