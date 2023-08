Roger Schmidt e Odysseas Vlachodimos tiveram na manhã desta terça-feira uma conversa frontal no Seixal, antes da regresso do plantel do Benfica aos treinos. O Maisfutebol sabe que os dois se entenderam e colocaram panos quentes na conturbada relação.

É expectável que o guarda-redes grego faça parte então dos convocados para o jogo contra o Gil Vicente, em Barcelos, sábado, na terceira jornada Liga, assim como Samuel Soares e Trubin.

O regresso de Vlachodimos à ficha de jogo, no entanto, não é garantido, e muito menos será a sua permanência da Luz. O jogador, que tem contrato até junho de 2027, continua a olhar para o mercado, enquanto as águias aguardam por ofertas na casa dos dez milhões de euros.

Recorde-se que, como o Maisfutebol noticiou, o guarda-redes apresentou-se esta manhã sorridente no Seixal, no regresso aos trabalhos após um dia de folga. O grego sorriu para os jornalistas e até fez um gesto de «tudo bem» levantando o polegar.

Depois disso conversou, então, com Roger Schmidt, e os dois resolveram as diferenças, que se tornaram públicas na última partida, contra o Estrela da Amadora (vitória por 2-0), na Luz: Vlachodimos teve uma discussão com Roger Schmidt e, por isso, ficou fora dos convocados.