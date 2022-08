Roger Schmidt está muito satisfeito com a motivação que Florentino demonstrou desde o primeiro dia de pré-época, pela forma como agarrou a oportunidade e destaca ainda o papel «muito importante» que o jovem médio tem na equipa.

«O Tino impressionou-me desde o primeiro dia da pré-época, pela sua atitude, pela qualidade. Aproveitou muito bem a pré-temporada. Vi-o com muita motivação por jogar pelo Benfica, ficou muito contente por voltar. Aproveitou a oportunidade e, para mim, foi um dos jogadores que na pré-época mostrou qualidade», destacou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogou com o Arouca.

Além da qualidade, Schmidt destaca o papel crucial que Florentino desempenha na equipa. «É um jogador que sabe o que tem de fazer na sua posição. É uma posição muito importante, não é fácil, está ali no meio de tudo. É importante na posse de bola, é importante a pressionar, é importante quando ganhamos ou perdemos a bola. Tem de ser muito completo e ele mostrou isso desde o início. É um bom jogador para o Benfica, estou muito contente com ele», acrescentou.

Em sentido contrário, Julian Weigl não tem sido opção, mas Schmidt também conta com o compatriota. «Não vou falar da opinião ou da vontade do jogador. O que posso dizer é que neste momento temos muitos jogadores no plantel e a situação não é ideal, nem todos podem começar de início. Todos querem jogar, mas nesta altura há jogadores que estão na linha da frente. O Julian é um jogador de topo, na minha opinião, mostrou isso na pré-época. Vamos ver o que acontece. Neste momento estou focado nos jogos e o Julian é um jogador muito importante para mim», referiu ainda.