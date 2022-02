Cerca de duas horas após o final do jogo do Benfica com o Gil Vicente, Rui Costa foi à sala de imprensa fazer uma declaração pública sem direito a perguntas dos jornalistas presentes .

Antes, o presidente dos encarnados já tinha estado no balneário, onde conversou com jogadores e equipa técnica após a segunda derrota consecutiva da equipa:

«Nenhum de nós quer estar na situação em que estamos hoje e, como tal, assumo a esta responsabildiade enquanto presidente. Exigindo que ninguém se esconda a isto. Que todos aqueles que trabalham no Benfica - os profissionais que estão dentro de campo e os profissionais que estão fora de campo - não se escondam. Assumo esta responsabilidade, dou a cara por isso como máximo responsável do clube, mas é uma exigência que eu faço.

Quando assumi há quatro meses a liderança deste clube, sabia perfeitamente o quanto tinha para fazer para voltar a pôr este clube onde todos os benfiquistas querem. Nenhum de nós quer estar nesta situação.

Perfeitamente o caminho que quero dar a este clube. E infelizmente não se conseguem todas as mudanças em quatro meses. Mas sei o que há para mudar, sei perfeitamente o que tenho feito até para preparar o futuro do Benfica e que até mentalidades temos de mudar. Repito: que ninguém se esconda num momento destes.»

Rui Costa assumiu que a equipa tem de fazer «muito melhor dentro do campo», mas teceu críticas à arbitragem do jogo desta quarta-feira e a outras de outros jogos nos quais considerou que o Benfica saiu lesado. «Comprometi-me a ser respeitoso com o futebol português e isso não está a acontecer do outro lado com o Benfica e exijo que isso aconteça dentro do campo», criticou, considerando também que há uma tentativa de desunir o clube.

O presidente do Benfica reiterou de seguida que a equipa «tem de fazer muito mais dentro do campo» e lançou um pedido aos adeptos. «Peço que estejamos cada vez mais juntos. Agradeço aos adeptos que, apesar da exibição ser longe da que queríamos, aplaudiram e tentaram sempre puxar pela equipa e só no fim se maniestaram contra. Só todos todos juntos conseguimos sair desde momento delicado e em que há pouca confiança. Mas há um futuro pela frente onde eu sei que queremos chegar. E essa garantia dou-vos. Sabemos o que temos de mudar, sei o que estou a fazer e sei as dificuldades que estamos a atravessar. Mas faço um apelo: só todos juntos conseguimos sair deste buraco», rematou.