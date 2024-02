O Benfica faz 120 anos e, na véspera do clássico com o Sporting, para a Taça de Portugal, Roger Schmidt fez um balanço do seu curto contributo para a história do clube, realçando não só os dois títulos que conquistou – campeonato e Supertaça – nas também a formação de um novo plantel de uma equipa competitiva.

«Desde que cheguei ao Benfica que tenho dito que é um clube muito especial, com muitas tradições, muitos sucessos, tanto no passado como no presente. É um dos maiores clubes do mundo, tendo em conta a tradição, pelos muitos adeptos que tem. Faz agora 120 anos e queremos fazer parte da história deste clube, é para isso que trabalhamos. Lutamos por títulos, por jogar um bom futebol, o futebol que toda a gente espera do Benfica, um futebol corajoso. É uma grande motivação para nós», começou por destacar em conferência de imprensa.

Uma longa história com 120 anos, com o contributo do treinador alemão no último ano e meio. «Na história de um clube como o Benfica tens de conquistar títulos. Já conquistámos dois, o campeonato a época passada e a Supertaça, mas claro que queremos ganhar mais. É o que queremos fazer, é o que toda a gente espera de nós. Já me tinham perguntado isso há ano e meio, quando o Benfica estava numa posição difícil. Todos juntos tentámos mudar isso, já há três anos que o clube não vencia qualquer título. A situação hoje-em-dia é completamente diferente», prosseguiu.

Mas o contributo de Schmidt não se limita aos títulos. «Montámos uma equipa completamente nova. Otamendi, João Mário e Rafa eram os únicos que já cá estavam, de resto é tudo novo. Temos jogadores da formação da nossa academia a jogarem de início, contratámos jogadores-chave e outras opções como suplentes. Penso que também valorizámos os jogadores para futuras vendas. Na minha opinião, o último ano e meio foi muito positivo para o Benfica. Fizemos isso todos juntos, estamos no bom caminho e, apesar das muitas mudanças, conseguimos vencer títulos. A última época foi fantástica, não só em termos nacionais, mas também a nível internacional», referiu ainda.