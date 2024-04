Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Moreirense (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

Álvaro Carreras foi pela primeira vez titular na Liga. O que achou? Já está definido o futuro dele para a próxima época?

- Ainda não. A situação é clara, ele está emprestado e temos a opção de o manter no Benfica, mas está tudo em aberto. Foi muito bom para ele jogar, não jogou muito nas últimas semanas porque o Aursnes tem estado muito bem nessa posição, mas é um jogador muito talentoso. Temos a opção de ficar com ele, vamos ver o que é melhor para ele e também para nós. Agora estamos focados em terminar a época, só depois vamos decidir. Hoje queríamos que ele jogasse os 90 minutos e ficámos muitos satisfeitos.

Kökçü jogou como número 10. Porque não joga mais vezes naquela posição?

- Estou muito contente com o Kökçü. Não foi fácil para ele nas últimas semanas, mas agora ele está de volta, de cabeça limpa. É o futebol, tenho muitas opções. O Florentino tem estado bem, o Rafa também joga muito bem nessa posição. Não é fácil jogar no onze inicial. Ele quer jogar, é um jogador-chave, mas às vezes é o momento de outros jogarem e ele tem de esperar um pouco. Agora ele voltou, ficou muito feliz no campo e fico feliz por ele. Conheço aas qualidades dele, a sua mentalidade e estou muito feliz por ele hoje.