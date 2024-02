Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a goleada por 6-1 frente ao Vizela, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo fantástico do Benfica, sobretudo na primeira parte. Jogámos um futebol de topo e fizemos um dos melhores jogos da época taticamente. A pressão, a forma como não demos hipóteses para o Vizela sair e estivemos muito bem nas transições. Fizemos um jogo de topo e fomos recompensados com golos.



A segunda parte também foi boa, mas infelizmente sofremos um golo a partir de um erro nosso. Ainda assim, marcámos mais um golo o que foi bom.»



[Jogo com o Toulouse na próxima quinta-feira]: «É o calendário das próximas semanas. Ganhar jogos e jogar bom futebol é bom para a confiança. A recuperação é mais rápida quando estás feliz. Hoje foi um jogo muito bom.»