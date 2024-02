Tiago Gouveia, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a goleada por 6-1 frente ao Vizela, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte fizemos muitos golos, uma exibição fantástica, mas a segunda parte não foi tão bem conseguida. O Vizela dificultou a nossa primeira fase de pressão, colocou muita gente no meio e consequentemente, tivemos menos bola. Mas no fim de contas, foi um resultado justo e uma grande vitória. Temos de continuar porque temos muitos jogos pela frente.»



[Sobre a estreia a marcar na Liga pelo Benfica]: «É sempre especial marcar. Porém, há muito que evoluir a nível individual. Ainda tenho de melhorar a decisão no último terço. Tenho de melhorar algumas falhas que tenho para ter mais minutos. Há muito jogo pela frente como disse e quando tiver oportunidades para jogar, tentarei estar preparado.»