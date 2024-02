O Vizela conseguiu reduzir na partida contra o Benfica, na Luz, referente à 22.ª jornada da Liga.



Trubin errou a jogar com os pés, acertou com a bola em Matheus Pereira e esta sobrou para Essende que aproveitou para marcar. Foi o 11.º do avançado francês na Liga.



