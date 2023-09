Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o Benfica-V. Guimarães:

[Melhor exibição da época?]

«É difícil comparar jogos, mas penso que contra o Estrela e também na Supertaça jogámos muito bem.

Mas foi um bom jogo, sem dúvida. Entrámos muito bem, muito concentrados e com muita força na frente. Fomos capazes de criar bons momentos no ataque. O Vitória é equipa muito boa e mostrou nos três jogos anteriores que é difícil marcar-lhes golos e criar oportunidades, mas nós fomos capazes de o fazer.

Depois do vermelho tornou-se um bocadinho mais fácil, mas nesses momentos também é um desafio manter a pressão e procurar decidir o jogo. Mas os jogadores foram capazes de fazer isso. Marcámos mais três golos muito bons. Podíamos ter marcado o quinto e o sexto golos.

Estamos felizes. Não sofremos golos, ganhámos o jogo contra um bom adversário e antes da pausa para as seleções. Foi um dia perfeito para nós.»

[Sobre a exibição de Kökçü, que parece ser um jogador ainda mais criativo quando joga com João Neves nas costas. O que é que ele ganha a jogar com João Neves que não ganha quando tem Florentino como parceiro no meio-campo? Quem é o melhor parceiro para ele?]

«Penso que todos podem jogar juntos. Chiquinho, Tino, Orkun [Kökçü] e o Neves, penso que todos são escolhas muito boas. Nos treinos ou nos jogos já jogaram todos uns com os outros. Claro que são jogadores diferentes. O Orkun é novo no Benfica, mas com a pré-época que teve e a confiança que ganhou, está a mostrar que não é só muito bom com bola, como mostrou hoje com bons momentos no ataque e um golo fantástico, mas o que eu gosto nele é que é também muito fiável a nível tático, nos posicionamentos e sem bola é um jogador que pressiona muito. Precisamos de jogadores completos no meio-campo e é por isso que ele voltou a confirmar que está numa forma muito boa e que está muito feliz nesta equipa.

Mas hoje não foi só um jogador. Globalmente, os jogadores estiveram muito bem conectados. Praticámos bom futebol, mas também trabalhámos muito e estivemos sempre prontos para defender contra-ataques e para nos fecharmos atrás. Gostei da forma como jogámos.

Foi importante, porque depois da pausa para as seleções vamos ter semanas muito exigentes em que teremos de jogar ao mais alto nível a cada três dias e hoje terminámos bem este primeiro período da época. Na minha opinião, a época começa verdadeiramente depois desta pausa para as seleções.»