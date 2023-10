David Jurásek somou dois jogos ao serviço da seleção, mas notícias provenientes da República Checa dão conta de que o lateral está longe da melhor forma física. Roger Schmidt, na antevisão do joga da Taça de Portugal, diz que o lateral precisa de somar mais minutos para alcançar a melhor forma e dá a mesma receita para Bernat.

«O David [Jurásek] veio de uma lesão difícil e está a precisar de alguns jogos para alcançar a melhor forma, para ganhar confiança e reforçar a ligação com os companheiros. Penso que foi muito importante ele que ele tenha jogado os dois jogos na seleção, de forma a que possa recuperar essa condição. Vamos precisar dele para os próximos jogos», destacou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Musitânia, relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O treinador alemão dá, aliás, a mesma receita para Bernat, o outro lateral esquerdo do plantel. «O Bernat também veio de lesão. Ambos precisam de jogar. Vamos ver o que acontece amanhã, neste momento não têm capacidade de fazer um jogo a cada três dias. Precisamos dos dois na máxima forma», destacou ainda o treinador alemão.