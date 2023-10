Roger Schmidt voltou a abordar a situação de Rafa Silva que está em final de contrato e que, a partir de dezembro, está livre para assinar por outro clube. O treinador alemão assume que gostaria de continuar a poder contar com o avançado no plantel, mas também diz que a vontade do jogador terá de ser respeitada.

«Em primeiro lugar estou muito satisfeito por ele ter ficado esta época connosco. Agora cabe-lhe a ele decidir e ao clube negociar. Estou muito contente com o Rafa, mas se ele quiser tomar um rumo diferente no final da carreira, poderá fazê-lo. Neste omento estou focado nesta temporada e irei dar todo o apoio que ele precisa para que esteja no topo até ao final», começou por destacar no decorrer da a antevisão do jogo da Taça de Portugal.

Quanto ao futuro, o treinador alemão diz que está tudo em aberto. «Depois, gostava que ele ficasse mais tempo, mas teremos de respeitar os jogadores quando já têm uma certa idade e têm uma oportunidade para decidir o seu futuro. O Rafa sempre foi muito honesto comigo e com ele próprio. Vamos ver o que vai acontecer», acrescentou.