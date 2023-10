O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal que arranca esta quinta-feira com a visita do Sp. Braga a Rebordosa.

Ricardo Baixinho vai apitar na visita do Benfica ao Lusitânia na sexta-feira (16h30), enquanto, no mesmo dia, Carlos Macedo apita o Vilar Perdizes-FC Porto (20h45). Já no sábado, Hélder Carvalho foi o eleito para dirigir a receção do Olivais e Moscavide ao Sporting no Estádio José Gomes (20h45).

Os árbitros para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Rebordosa AC-Sp. Braga

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Rui Lima

SC Lusitânia-Benfica

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Mira e Nuno Pires

4.º árbitro: Diogo Rosa

SC Covilhã-Portimonense

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Luís Máximo

GD Vilar de Perdizes-FC Porto

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Fábio Silva e José Pereira

4.º árbitro: Diogo Mesquita

USC Paredes-Moreirense FC

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Miguel Ribeiro

Nacional-FC Mirandela

Árbitro: Gonçalo Neves

Assistentes: André Botelho e Rúben Silva

4.º árbitro: Flávio Lima

Atlético CP-FC Vizela

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Francisco Pereira e Rui Cidade

4.º árbitro: Dinis Gorjão

CD Rabo de Peixe-Casa Pia

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: João Carvalho

Leixões SC-Vitória FC

Árbitro: João Afonso

Assistentes: Filipe Fernandes e David Soares

4.º árbitro: Christian Rodrigues

AC Vila Meã-CF Estrela

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Hugo Marques

4.º árbitro: André Neto

CF Ac. Viseu-UD Leiria

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: André Costa e João Macedo

4.º árbitro: Fábio Silva

CD Olivais e Moscavide-Sporting CP

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Pedro Martins e Diogo Pereira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

SU SIntrense-Estoril Praia

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira

4.º árbitro: Rui Madeira

SCU Torreense-Rio Ave FC

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Rui Teixeira e Vasco Marques

4.º árbitro: Hugo Silva

Marítimo M.-Mortágua FC

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: João Morte e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Tiago Neves

FC Penafiel-Santa Maria FC

Árbitro: Carlos Teixeira

Assistentes: André Ferreira e João Martins

4.º árbitro: Humberto Teixeira

CD Mafra-CD Feirense

Árbitro: Flávio Duarte

Assistentes: Ana Lóide e Fábio Monteiro

4.º árbitro: Sérgio C. Jesus

Lank Vilaverdense-SC Farense

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Pinho

LGC Moncarapachense-Vitória SC

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Marcos Brazão

FC Felgueiras-FC Arouca

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Ricardo Carriço

CF Canelas 2010-GD Chaves

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Sérgio jesus

4.º árbitro: Pedro Vieira

Dumiense CJP-AVS

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Nuno Pereira e Rudi Rodrigues

4.º árbitro: Daniel Vale

CD Tondela-SU 1.º Dezembro

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Rodrigo Roque e Miguel Martins

4.º árbitro: João Casegas

AD Camacha-FC Famalicão

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Pedro Mota e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Luís Filipe

CD Santa Clara-SC Vianense

Árbitro: Halim Shirzad

Assistentes: Vítor Aires e Pedro Sousa

4.º árbitro: João Rodrigues

CF Os Belenenses-Gil Vicente FC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Carlos Campos e Luís Viegas

4.º árbitro: Daniel Martins

UD Oliveirense-Boavista FC

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Fábio Loureiro

O Elvas-FC Tirsense

Árbitro: Nuno Oliveira

Assistentes: Alexandre Cebolas e João Trigo

4.º árbitro: Bruno Fragoso

Amarante FC-Académica OAF

Árbitro: André Neto

Assistentes: David Barbosa e Artur Veiga

4.º árbitro: Ricardo Pinto

CDC Montalegre-Pevidém SC

Árbitro: Rúben Cardoso

Assistentes: Roberto Santos e João Tavares

4.º árbitro: André Marques

CA Pero Pinheiro-FC Serpa

Árbitro: Dinis Gorjão

Assistentes: Ricardo Saraiva e Miguel Martins

4.º árbitro: João Soares