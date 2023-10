O FC Porto treinou esta quarta-feira já com o avançado iraniano Mehdi Taremi e o extremo português Francisco Conceição de volta dos compromissos das seleções.

Um dia depois de o guarda-redes Diogo Costa ter reintegrado os trabalhos, também na sequência dos trabalhos na seleção principal de Portugal, o treinador Sérgio Conceição voltou a contar com Taremi (esteve ao serviço do Irão) e Francisco Conceição, que representou os sub-21 lusos.

Na antevéspera do jogo com o Vilar de Perdizes, em Chaves, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (sexta-feira, 20h45), o treino contou com dois elementos da equipa B, o lateral-direito Martim Fernandes e o lateral-esquerdo João Mendes.

De fora, em tratamento, continuaram Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Eustáquio e Gabriel Veron.

Em trânsito depois de terem representado as respetivas seleções, Gonçalo Ribeiro (sub-19 de Portugal) e Jorge Sánchez (México) ainda não contaram para Conceição esta quarta-feira.

Os azuis e brancos voltam a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira, no Olival. Pelas 12 horas, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição lança o encontro da Taça.