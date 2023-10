Sergi Roberto lesionou-se e deverá falhar os próximos jogos do Barcelona, incluindo o Clássico com o Real Madrid.



Em comunicado, o campeão espanhol refere que o jogador de 31 anos sofreu uma lesão no gémeo da perna direita. Os blaugranas recusaram adiantar o tempo estimado de paragem do internacional espanhol.



Sergi Roberto junta-se a Baldé, Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski e Raphinha no boletim clínico dos catalães que recebem o FC Porto no final de novembro.



Sergi Roberto participou em seis jogos pelo Barcelona na presente temporada.