Recrutado no fecho do mercado, João Félix iniciou a aventura no Barcelona com dois golos e três assistências em oito partidas. O ex-FC Porto e Atlético de Madrid analisou as primeiras prestações do internacional português na Catalunha e considerou que este tem todas as qualidades para ter sucesso.



«João Félix pode triunfar no Barcelona. O futebol é assim e na Europa, é natural mudar de equipa, de treinador e de ambiente. É normal que num outro clube, um jogador jogue melhor e se sinta mais confortável. Foi o que aconteceu com Félix», disse, em entrevista ao diário Sport.



«A qualidade de Félix é indiscutível e agora o Barça tem todas as hipóteses para ter sucesso. Encaixa com o estilo de jogo e tem todas as características para se sair bem», acrescentou.



Félix está, lembre-se, cedido pelo Atlético de Madrid aos blaugranas.