O vice-presidente do Barcelona, Eduard Romeu, confirmou esta quarta-feira que João Félix vai receber um salário anual de 400 mil euros no clube catalão, onde está por empréstimo do Barcelona.

Em entrevista ao jornal L'Esportiu, o dirigente afirmou ainda que seria bom sinal o Barça ter o «problema» de avançar para a contratação de Félix no final da época.

«É o caso de uma pessoa que fez uma aposta muito importante. É muito bom sentir isto de uma pessoa que provavelmente não estava nas melhores condições no seu clube e que aqui tem estado magnífico», afirmou.

«Mas não se enganem, o clube que nos emprestou também tem interesse em que o jogador esteja numa grande monta. Esperamos que no final da época tenhamos o problema de ter de considerar a sua continuidade», acrescentou.