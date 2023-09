João Félix tinha o sonho – assumido – de ser reforço do Barcelona, e cumpriu-o mesmo em cima da linha de meta, ou, por outras palavras, nas últimas horas do mercado.

E é destaque esta terça-feira na imprensa catalã o quanto o internacional português quis mudar-se para a Cidade Condal, e os sacrifícios que teve de fazer para que isso acontecesse.

Desde logo, Félix sabia que não era uma prioridade para Xavi Hernández, mas insistiu na mesma para assinar pelo Barça, mesmo perante o interesse de outros clubes. Agora, cabe-lhe conquistar a confiança do treinador dos culés.

Mas o sacrifício maior até terá sido o financeiro.

Desde logo, o avançado formado no Benfica renovou o contrato que o liga ao Atlético de Madrid por mais dois anos, até 2029, mas aceitou reduzir para metade o salário que recebe nos colchoneros: de 12 milhões de euros brutos para seis.

Esta época, no entanto, e de acordo com a Cadena COPE, o Barcelona pagará a Félix um salário anual de 400 mil euros. Do lado do Atlético, o jovem de 23 anos receberá cerca de 1,5 milhões de euros, que corresponde aos dois meses desta temporada em que esteve ao serviço dos colchoneros.