Há algumas semanas, o Benfica parecia a caminho de conquistar o título de campeão nacional com alguma folga. A vantagem da equipa de Roger Schmidt, que era de 10 pontos à entrada para o clássico na Luz com o FC Porto na 27.ª jornada, é agora de dois na antecâmara da ronda decisiva da Liga.

Na antevisão à partida com o Santa Clara, o treinador das águias relativizou a perda considerável de pontos. «Já tivemos dez pontos de vantagem, mas a razão para isso foi termos vencido quase todos os jogos. Mas a época é longa e a situação atual é muito clara», afirmou.

Na véspera de um jogo que pode terminar com a conquista do 38.º campeonato ou em mais uma época sem conquistar qualquer troféu, Schmidt preferiu empurrar para o dia seguinte uma análise à época do Benfica e também recusou analisar qual foi a melhor equipa na Liga.

«Não cabe a mim ajuizar isso. Vocês [jornalistas] podem fazê-lo, é o vosso trabalho. Penso que merecemos o título, mas merecer não significar ter e há de aceitar isso. (...) Na nossa ou noutra Liga, no fim da época a equipa que termina em primeiro lugar merece o título», vincou Roger Schmidt.