Roger Schmidt diz que Álvaro Carreras, reforço do Benfica para o lado esquerdo da defesa, é «mais alto» do que Grimaldo, mas recusa fazer comparações com o compatriota que deixou o Benfica para ir jogar para o Bayer Leverkusen. O treinador alemão lembra que o novo jogador está a começar a carreira, enquanto o jogador que chegou do Barcelona estava no auge da carreira quando jogou na Luz.

«Posso dizer que é bem mais alto do que o Grimaldo, isso é certo, mas está ainda no início da carreira, portanto é difícil fazer comparações com um jogador que estava num dos melhores momentos da sua carreira como Grimaldo quando estava no Benfica, com 28/29 anos», começou por enunciar o treinador.

O treinador considera que a diferença entre os dois está na maior experiência de Grimaldo, mas também destaca o potencial de Álvaro. «O Grimaldo já tinha muita experiência no Benfica, o Álvaro é ainda muito jovem. Claro que tem talento, ambos são espanhóis, ambos são muito bons com a bola. Se ele desenvolver a carreira como o Grimaldo fez, será muito bom para ele, mas primeiro tem de ambientar-se aos novos companheiros, ao estilo de jogo e, depois, acreditamos que pode vir a ter um bom impacto na nossa equipa nos próximos meses», destacou ainda.