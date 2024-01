João Neves começou o jogo e só foi chamado à contenda, na vitória do Benfica sobre o Boavista (2-0), ao minuto 86. No final do jogo, Roger Schmidt explicou a ausência do influente médio com um «desconforto muscular» no último treino.

«O João teve um momento no treino em que se sentiu desconfortável com um músculo. Não é nada de especial, mas não quisemos arriscar. Aproveitámos o momento para lhe dar descanso», começou por explicar o treinador alemão.

João Neves começou no banco, Florentino jogou de início. «Na minha opinião, o Florentino, nas últimas semanas, tem trabalhado muito bem, mereceu ter mais tempo de jogo. Ele já merecia isso», acrescentou.