Momento: foi intencional Di María?

Só o próprio poderá responder, mas o lance capital do jogo, visto das bancadas, pareceu um simples cruzamento que acabou por resultar num golo inesperado. Sobre a direita e com a defesa do Boavista a tentar subir em linha, o argentino cruzou em arco para o seguindo poste. João Mário tentou chegar, mas não tocou na bola, mas atraiu João Gonçalves e a bola seguiu o seu caminho, acabando por entrar junto ao segundo poste sem ninguém lhe tocar. A Luz quase veio abaixo.

Figura: tem mesmo de ser Di María

Resolveu o jogo com o golo solitário, mas antes disso já tinha visto outro golo anulado e já tinha também sido o mais rematador na primeira parte, além de ter marcado quase todos os pontapés de canto. Sobre a direita, o campeão do mundo esteve sempre muito em jogo, cruzou muitas bolas e tentou surpreender João Gonçalves com remates de meia distância. A fechar o jogo voltou a aparecer em todo o seu esplendor com uma assistência perfeita para Marcos Leonardo voltar a marcar na Liga.

Outros destaques:

Morato

Numa semana em que chegou mais um lateral esquerdo à Luz, Morato esteve em especial evidência no corredor, sempre muito em jogo e a conseguir profundidade sobre a ala, com rápidas combinações com João Mário e Rafa Silva. O brasileiro esteve associado às melhores oportunidades na primeira parte, com destaque para um cruzamento tenso que João Mário, Rafa e Arthur Cabral, um de cada vez, não conseguiram desviar para golo. Logo a seguir ele próprio teve uma oportunidade flagrante no coração da área, controlou com o pé direito e rematou com o esquerdo, mas ao lado.

Rafa

Se o Benfica sofreu esta noite, em parte deveu-se à falta de inspiração de Rafa que, depois de ter estado em destaque nos últimos jogos, esta noite esteve estranhamente apagado. Foram raros os desequilíbrios provocados pelo número 27. Com um bloco bem subido, com a equipa instalada durante muito tempo junto à área do Boavista, rafa não teve espaço para acelerar o jogo. Apareceu no primeiro golo, que acabou por ser anulado, e pouco mais.

Otamendi

Com o Benfica com um bloco bem subido, o central argentino apareceu muitas vezes na área do Boavista à procurar a sua sorte. Ainda arrancou uma cabeçada que proporcionou uma oportunidade flagrante a Morato e também rematou ele próprio ao lado. Isto sem nunca descurar a defesa. Nas raras vezes que o Boavista ensaiou transições rápidas, sobretudo na primeira parte, o argentino chegou quase sempre primeiro.

Marco Leonardo

Dois jogos, poucos minutos, dois golos. Cada vez que entra, o reforço do Benfica faz o gosto ao pé. Já tinha marcado ao Rio Ave na estreia e voltou a marcar esta noite, mesmo a fechar o jogo.

Tiago Morais

Mais um bom jogo do jovem avançado do Benfica. Na primeira parte ajudou a defender e raramente conseguiu sair a jogar, mas na segunda já teve mais espaços para explorar e esteve muito perto de oferecer um golo a Bozenik.