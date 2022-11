Roger Schmidt está a viver um bom momento no comando técnico do Benfica, levando 26 jogos sem perder. Com apenas a Taça da Liga para se disputar nesta altura, devido à realização do Mundial 2022, o treinador alemão foi questionado sobre a possibilidade de vir a treinar uma seleção no futuro.

«Nunca pensei no meu futuro no futebol. Tento estar focado presente, faço parte do Benfica. Já referi algumas vezes que foi uma boa decisão ter vindo para aqui. Nunca fui um treinador de seleção, há muito pouco tempo para preparar os jogos, é um papel interessante mas o meu foco está no Benfica», referiu treinador alemão.

Schmidt falou ainda sobre Julian Draxler, vencedor o Campeonato do Mundo em 2014 pela seleção alemã, em relação à sua condição física, garantindo que todos no clube sabiam do estado do alemão de 29 anos.

«Quando assinámos com o Julian [Draxler] no último dia de mercado sabíamos que ele não estava na melhor forma, estava lesionado, tinha feito uma cirurgia em março ou em abril, não fez a pré-temporada com o PSG. Temos que o recuperar porque é um excelente jogador, tem jogado nora mente com suplente e esteve fora depois do jogo do FC Porto e agora tem vindo a ganhar minutos e poderá ser uma arma para nós até ao final da época», apontou.