Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou a convocatória dos jovens João Neves e Hugo Félix para o jogo com o Estrela da Amadora, da Taça da Liga, apesar de não terem saído do banco.

«Faz parte do meu trabalho integrar jovens jogadores. Durante a época é difícil, quando há jogos de três em três dias e quase não temos tempo de treino. Agora, os dois jogadores vão amanhã [segunda-feira] para as seleções, er voltamos a não ter esse tempo com eles. Mas foi bom dar-lhes esta oportunidade de treinar na equipa principal e integrarem-se. É trabalho para o futuro. Faz parte da filosofia do clube apostar e desenvolver os nossos jogadores jovens da academia para jogarem no futebol internacional.»