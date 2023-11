As contas são simples de fazer: se vencer em Chaves - mesmo que o líder Sporting - vença o Estrela da Amadora - o dérbi do próximo fim de semana no Estádio da Luz vale a liderança da Liga.

E, mesmo que alinhe pelo discurso do «jogo a jogo, passo a passo», Roger Schmidt tens isso na cabeça. E mostrou-o após ter sido questionado sobre se esta é a semana mais importante desde que é treinador do Benfica.

«Esperava esta pergunta, porque é-me feita em cada conferência [sorriso]. Os objetivos do Benfica são altos e cada jogo é importante. Queremos ser campeões e claro que queremos atingir algo especial a nível internacional. Não começámos muito bem e agora temos de estar focados no próximo jogo para conquistarmos mais três pontos e depois termos a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar no jogo seguinte em casa [Sporting]», perspetivou.

«Depois, vamos focar-nos na Champions. Sabemos que não estamos a jogar ao nosso melhor nível e não estamos safisfeitos com a nossa situação, que é muito clara. Temos três jogos em três competições diferentes, começámos bem na terça-feira, amanhã precisamos de três pontos em Chaves, estamos focados nisso e depois podemos falar do jogo da Liga dos Campeões», acrescentou.

Roger Schmidt deixou elogios ao Chaves, que disse estar melhor com Moreno, e lembrou as dificuldades que as águias sentiram na visita a Trás-os-Montes na época passada, quando regressaram a Lisboa com uma derrota.

«É mais um jogo fora. Uma situação semelhante à de terça [em Arouca], mas para outra competição. O Chaves não começou época muito bem, mas nos últimos jogos, com um novo treinador, ganhou uma nova energia. Espero uma equipa a lutar pelas suas oportunidades como na época passada. Temos memórias disso e é importante focarmo-nos em nós próprios, analisar o adversário, claro, mas fazer mais um bom jogo fora, porque precisamos dos pontos. Espero um jogo difícil, mas estamos em boa forma. Temos três jogos fora seguidos, o que não é fácil para os jogadores, mas eles mostraram na terça-feira que estão prontos.»