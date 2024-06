Thomas Tuchel esteve no radar do Manchester United, mas Erik Ten Hag vai mesmo continuar no comando técnico dos «red devils». Foi o próprio treinador neerlandês quem deu a novidade.

«O Manchester United interrompeu as minhas férias, de repente eles estavam à minha porta», começou por dizer no programa NOS Studio Voetbal.

«A nova gestão dedicou-se a avaliar tudo. Eles disseram, de facto, que tinham falado com Thomas Tuchel, mas também com vários outros candidatos. Acabaram por chegar à conclusão de que já tinham o melhor treinador», acrescentou.

Ten Hag revelou que está em negociações para estender a ligação ao Manchester United, embora ainda tenha contrato até 2025.

«Tivemos uma boa conversa e vários temas foram discutidos. A conclusão foi que continuaremos juntos, mas também concordaremos em renovar o contrato. Ainda temos de chegar a um acordo para o novo contrato», afirmou.

A equipa de Old Trafford, recorde-se, ficou no oitavo lugar da Premier League, mas garantiu a qualificação para a Liga Europa ao vencer a Taça de Inglaterra na última temporada.