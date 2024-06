O Monza garantiu a contratação a custo zero de Omari Forson.

Em comunicado, o emblema italiano anunciou a chegada do avançado de 19 anos, proveniente do Manchester United. Nascido em Londres, Forson esteve seis temporadas nos «red devils», entre as camadas jovens e a equipa principal.

Na mesma notícia, o Monza informou ainda que o contrato do jogador é válido até 30 de junho de 2028.

«Omari Nathan Forson é o novo jogador do Monza. O extremo inglês assina um contrato com o clube, válido até 30 de junho de 2028. Nascido em Londres, aos 14 anos mudou-se para o Manchester United, onde brilhou nas camadas jovens. Um dos jogadores mais promissores da Europa, Forson é o primeiro reforço do clube para 2024/25. Bem-vindo Omari», pode ler-se no comunicado.