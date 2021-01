Com Vlachodimos e Helton Leite infetados com Covid-19, Mile Svilar deverá ser o titular do Benfica na partida desta tarde contra o Nacional. Ainda assim, o seu pai relativizou a estreia do filho pela equipa principal esta temporada.



«Seria especial se fosse um jogo com o Manchester United», referiu Ratko Svilar à rádio Renascença, justificando que «ele está na primeira equipa há três anos».



Ratko lembrou que o último jogo que o filho fez pela primeira equipa dos encarnados desde a época quando passada, quando alinhou frente ao Rio Ave (4-0).



«Depois não jogou mais na equipa principal. Mas ele tem jogado pela equipa B e não há qualquer problema», desvalorizou.



Mile Svilar soma seis jogos pelo Benfica B na II Liga.