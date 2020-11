Em caso de triunfo no Bessa, o Benfica fica com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto decorridas apenas seis jornadas. Essa possibilidade foi um dos temas abordados por Jorge Jesus na antevisão ao encontro frente ao Boavista.



O técnico das águias voltou a desvalorizar o mau arranque dos dragões e garantiu não estar surpreendido com o arranque do Sporting.



«As expetativas dos três grandes é vencer sempre o campeonato, é histórico. Como é normal, muitas das vezes nem todos começam bem. Neste caso não me surpreende o Sporting ter feito o campeonato que fez até agora, está dentro do normal, como o Benfica está dentro do normal. A única anormalidade até aqui é o FC Porto, mas a qualquer momento pode recuperar. E o que está acontecer ao FC Porto pode acontecer com o Benfica ou com o Sporting durante a época», referiu, em conferência de imprensa.

O treinador lembrou ainda o encontro frente ao Standard Liège, da passada quinta-feira. Jesus reiterou que foi o melhor jogo do Benfica desde que chegou e frisou que a equipa está a evoluir.



«A exibição do Benfica no último jogo foi a melhor que fez até à data. E foi a melhor porque a equipa esteve bem no que definimos por momentos do jogo. Como é óbvio, trabalhamos todos os dias para melhorar tal como todas as equipas. Fiquei agradado com a exibição pela equipa ter tido momentos do jogo muito bonitos», recordou.