Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a vitória por 3-0 contra o Boavista, em jogo da quarta jornada da Liga:



«É muito bom quando os adeptos nos apoiam como apoiaram hoje. Precisávamos desse apoio. Sabíamos que seria muito difícil ainda para mais depois de termos disputado outro jogo na terça-feira. Era preciso encontrar a abordagem certa.



Precisámos de alguns minutos para encontrar o nosso ritmo, mas depois jogámos bom futebol e criámos oportunidades.Os jogadores mereceram a vitória e estou muito feliz.»



[A utilização de António Silva significa que Vertonghen vai sair]:



«Para mim foi uma decisão lógica. O António mostrou na pré-época a sua qualidade apesar de ser jovem. Hoje tivemos de substituir o Otamendi e na minha opinião, a melhor decisão era dar oportunidade ao António para ele mostrar que está pronto para jogar pela primeira equipa. Mostrou que é capaz de aguentar a pressão. Viu um cartão amarelo cedo, o que não é fácil para um central. Se tivesse de substituir um central do lado esquerdo, a decisão poderia ter sido diferente.



[O jogo acabou por ser fácil para o Benfica?]:



«Não posso falar sobre o passado. As pessoas à minha volta disseram-me que era difícil jogar aqui. Na minha opinião, estivemos muito concentrados na defesa e muito bem com a bola. Criámos oportunidades e pareceu fácil, mas se perguntar aos jogadores, eles não acharam fácil. Foi uma boa exibição. Não permitimos que o Boavista criasse uma oportunidade clara para marcar e isso mostra a disciplina e a abordagem tática que a equipa teve.»