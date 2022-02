O jogo deste sábado com o Santa Clara marca o regresso do Benfica aos jogos no Estádio da Luz. Nos últimos dois realizados dentro de portas, as águias somaram um empate (Moreirense) e uma derrota, há pouco mais de uma semana com o Gil Vicente.

Dos 16 pontos perdidos pelas águias na Liga 2021/22, 11 foram desperdiçados em casa. Questionado sobre as razões que podem estar por detrás desta disparidade pouco habitual, o treinador dos encarnados não aprofundou o tema, mas reconheceu a importância da equipa ser competente em todos os campos. «Temos de nos sentir confortáveis a jogar fora e dentro de casa. É um dado estatístico, uma realidade, mas compete-nos, naquilo que é o olhar para a frente, evitar que isso aconteça novamente. Amanhã [sábado], isso passa por fazer um bom jogo, conquistar os três pontos. E ainda mais em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos.»

Nélson Veríssimo deixou elogios ao Santa Clara, equipa que, lembrou, já derrotou o FC Porto e o Sporting nesta temporada. «Esperamos jogo com índice de dificuldade grande, porque também reconhecemos qualidade coletiva e individual à equipa do Santa Clara. E não nos podemos esquecer que saíram vitoriosos em confrontos que fizeram com os nossos rivais mais diretos. Acima de tudo, muito respeito pela qualidade do Santa Clara, mas olhar muito para o nosso jogos e o foco tem sido nesses aspetos para darmos continuidade ao que fizemos no último jogo com o Tondela», afirmou o treinador do Benfica.

Mais à frente, Veríssimo foi questionado se a resposta que o Benfica deu em Tondela foi a prova de que a equipa está no bom caminho ou ainda é prematuro dizê-lo? «No passado, mesmo quando os resultados não foram os que pretendíamos, tive a oportunidade de elogiar o compromisso e a atitude dos jogadores. Não tem sido por aí que as coisas não têm funcionado. Olhando para o jogo com o Tondela, se no passado nem tudo estava errado quando o resultados não apareciam, agora também nem tudo está tudo certo. Há coisas que têm de ser melhoradas no aspeto ofensivo e defensivo da equipa. E diariamente, em função daquilo é a análise, temos de ir trabalhando para que a equipa seja mais consistentes a atacar e a defender para que depois nos proporcione os resultados que pretendemos alcançar», concluiu.