O DJ Mastiksoul pegou na última conferência de imprensa de Jorge Jesus, antes do jogo com o Arsenal, e transformou-a num sucesso musical. Deu-lhe uma batida e destacou a frase «para nos dar carinho». O resto é um som que se mistura na perfeição com o tom irritado de Jorge Jesus, criando um hit que contagia...

«Malta, só para dizer que isto não tem nada a ver com o Benfica. Respeito imenso o Benfica como respeito o Jorge Jesus. Mas sem dúvida que o Jesus é uma pessoa especial e não resisti em fazer um beat. Reparem que o Jesus até a falar é especial, ele fala em Lá Sustenido Maior! E não estou a brincar». escreveu Mastiksoul no Facebook.

«Espero que ele não fique ofendido comigo e aceite como uma brincadeira. Dancem e divirtam-se porque foi para isso que fiz a música.»