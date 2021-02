O final do Brasileirão teve contornos dramáticos.



Após o árbitro ter apitado para o final do jogo no Morumbi, o plantel do Flamengo assistiu ao final do jogo entre Internacional e Corinthians pelo telemóvel. Uma equipa completamente agarrada ao ecrã para saber se poderia festejar o bicampeonato.





Os jogadores do Mengão viram o Internacional ter um golo anulado, golo esse que lhe poderia ter dado o título brasileiro. Entretanto o sofrimento terminou e Arão, o dono do telemóvel, deu início aos festejos.



«Tem de ser no sofrimento», resumiu Diego no final do jogo, citado pelo Globo Esporte.





Ora veja: