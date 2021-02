O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu na noite de quinta-feira por 2-0 na deslocação ao Atlético Mineiro, na 38.ª e última jornada do Brasileirão, terminando o campeonato no sétimo lugar.

Na despedida de Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, a vitória dos da casa foi construída com os golos de Jair e Eduardo, respetivamente aos 79 e 89 minutos de jogo.

Com este resultado, o Palmeiras acabou com 58 pontos, no sétimo lugar, garantindo a vaga na próxima edição da Libertadores precisamente após ter conquistado a prova.

O Atlético também vai à fase de grupos da Libertadores, dado que terminou no terceiro lugar, com 68 pontos, a dois do Internacional e a três do Flamengo, que perdeu, mas sagrou-se campeão num final dramático de campeonato.

Nas contas da Libertadores, que já tem Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo na fase de grupos, Grémio e Fluminense aguardam a final da Taça do Brasil para saber quem vai à fase de grupos.

O «Verdão» de Abel foca-se agora precisamente nessa final da Taça do Brasil, na qual joga a primeira mão ante o Grémio, às 19 horas de domingo. A segunda mão é a 7 de março.

Vasco relegado

O Vasco da Gama venceu o Goiás por 3-2, mas acabou por ser relegado para a série B. Terminou no 17.º lugar, com 41 pontos, os mesmos do Fortaleza, 16.º, que também perdeu. Contudo, o Vasco tinha de anular um saldo de golos mais negativo, o que acabou por não acontecer.

Condenados estavam já precisamente o Goiás, o Coritiba e o Botafogo.