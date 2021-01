Sem espaço no Benfica, Ferro vai jogar seis meses no Valência e já está em Espanha. O defesa central foi apanhado pelos jornalistas à saída do aeroporto e disse estar «muito feliz» pela transferência para um dos maiores clubes espanhóis.



De fato de treino preto, boné e máscara, Ferro reagiu timidamente à abordagem do jornalista presente, garantindo não saber se o acordo de empréstimo contempla opção de compra.



Ferro tem 23 anos, foi campeão nacional em 2019 e perdeu a titularidade depois de um período de exibições erráticas na temporada 2019/20. No total, o defesa central fez 65 jogos e quatro golos pela equipa principal do Benfica, sete deles já com Jorge Jesus.



Com contrato até 2023 com as águias, Ferro tem uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. No Valência será colega de equipa de Thierry Correia e Gonçalo Guedes.