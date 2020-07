Julian Weigl foi substituído aos 33 minutos da partida do Benfica contra o Vitória de Guimarães. Depois de ter visto o cartão amarelo logo aos 22 minutos por falta sobre Marcus Edwards e pouco depois derrubou um adversário, arriscando a expulsão.



Logo de seguida, Nélson Veríssimo lançou Florentino para o lugar do ex-Dortmund. Após ter recebido uma mensagem de um adepto nas redes sociais, Weigl admitiu que «foi um pouco agressivo» e que tirá-lo do relvado foi «a decisão correta».



«Obrigado a todos pelas mensagens, mas fui um pouco agressivo hoje e tirar-me do relvado foi a a decisão correta», escreveu.