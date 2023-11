Lucas Veríssimo tem sido feliz no regresso ao Brasil e é um habitual titular do Corinthians, clube a quem o Benfica emprestou o defesa-central até junho do próximo ano.

Alessandro Nunes, responsável pelo futebol do Timão, abordou o futuro do central e explicou que a decisão de avançar para a compra do passe em definitivo vai caber a André Luiz Oliveira ou Augusto Melo, os dois candidatos à presidência do clube.

«O que o Lucas apresenta é aquilo que nós já esperávamos. Ele tem uma conduta profissional absurda, é um jogador que ficou fora do último Campeonato do Mundo, infelizmente, por lesão. Teve esse problema, mas já superou. Hoje, está a cem por cento e tem vindo a demonstrar a sua importância. O Lucas não tem um valor fixado, temos de negociar com o Benfica. Provavelmente, é o próximo presidente quem vai negociar», disse o dirigente, em declarações reproduzidas pelo Globoesporte.

Veríssimo, recorde-se, também já manifestou o «desejo» de continuar no Corinthians. O central de 28 anos leva 15 jogos, um golo e uma assistência na equipa paulista.