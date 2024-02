O diretor técnico do Benfica, Luisão, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos benfiquistas, na noite de sexta-feira, antes da receção ao Vizela para a I Liga e após a vitória ante o Toulouse para a Liga Europa.

Numa imagem em que pretende comparar a atuação de um chefe com a de um líder, o antigo futebolista dos encarnados apontou ao foco no jogo com o Vizela.

«Não queiram distorcer essa imagem. Para bom entendedor, meia palavra basta!», pode ler-se, na mensagem de Luisão, através da rede social Instagram.

Uma mensagem que surgiu na noite de sexta-feira, altura em que se soube que o treinador do Benfica, Roger Schmidt, não faria a conferência de imprensa de antevisão ao jogo do campeonato.