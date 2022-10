O Maccabi Haifa, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu este sábado por 1-0 na visita ao Maccabi Bneu Raina, em jogo da sétima jornada da Liga Israelita, e colocou em risco a liderança da prova.

A jogar em inferioridade numérica desde os 38 minutos, devido à expulsão de Inon Eliyahu, o adversário do Benfica na Champions sofreu o único golo do encontro, marcado por Azulay, aos 40 minutos.

O Maccabi Haifa, que ainda não pontuou no grupo H da Champions, lidera a Liga Israelita com 15 pontos. No entanto, pode perder a liderança na segunda-feira, caso o Maccabi Telavive vença o vizinho Happoel.