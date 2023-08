Marcel Mendes, guarda-redes dos sub-23 do Benfica, viu um cartão branco no dérbi da última terça-feira diante do Sporting, a contar para a 2.ª jornada da 1.ª fase da Liga Revelação, realizado no Seixal.

O jogo terminou empatado (2-2). No entanto, um dos momentos mais marcantes foi o gesto do jogador encarnado que, ao minuto 80, prestou assistência a Rafael Besugo, jogador dos leões, após ele sentir dores musculares.

Ora veja: