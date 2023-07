Soualiho Meité foi um dos primeiros jogadores a apresentar-se no Seixal nesta quarta-feira, dia do regresso do Benfica aos trabalhos para a nova época.

Além do médio francês, Paulo Bernardo e Henrique Araújo, também eles a voltar de empréstimo, foram dos primeiros a apresentar-se ao serviço, sendo os dois portugueses estiveram ao serviço da seleção de sub-21 até ao passado sábado.

Outros dois jogadores que chegaram ao centro de treinos antes até do que Roger Schmidt foram Petar Musa e Mihailo Ristic.

O treinador alemão chegou cerca de 15 minutos antes das 9h, muito sorridente.