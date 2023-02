Na entrevista do presidente Rui Costa ao canal de televisão do clube, dois dias após o fecho do mercado de inverno, o Benfica revelou as verbas dos negócios realizados na janela de transferências.

A SAD encarnada somou 128,3 milhões de euros em vendas, uma verba explicada quase na totalidade com a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

João Ferreira, que estava cedido ao Rio Ave, foi vendido ao Watford por 2,5 milhões de euros. Tomás Tavares (Spartak Moscovo), Germán Conti (Lokomotiv Moscovo) e Diogo Gonçalves (Copenhaga) foram vendidos por dois milhões de euros.

Gil Dias saiu para o Estugarda por um milhão de euros, enquanto que Rodrigo Pinho (Coritiba) e John Brooks (Hoffenheim) renderam 500 e 300 mil euros, respetivamente. No caso de Helton Leite, que saiu para o Antalyaspor, o Benfica cedeu metade do passe.

No que diz respeita a entradas, o Benfica confirma que pagou nove milhões de euros por Andreas Schjelderup, recrutado ao Nordsjaelland, com mais cinco milhões dependentes de bónus. Casper Tengstedt, contratado ao Rosenborg, custou sete milhões de euros, que podem chegar a dez.

No caso de Gonçalo Guedes, de regresso ao clube, trata-se de um empréstimo sem compra, acordado com o Wolverhampton.

Veja o resumo das transações do Benfica no mercado de inverno: