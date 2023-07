Mihailo Ristic esteve tapado na última temporada por Alejandro Grimaldo no lado esquerdo da defesa do Benfica e, apesar da saída do espanhol, os encarnados já asseguraram a contratação de David Jurásek.

Ristic assumiu que não conhece as características do novo companheiro de equipa, mas deixou elogios ao checo.

«Não o conheço, mas tenho a certeza de que é um jogador muito bom, como todos nós. Para estares no Benfica, tens de ter algumas qualidades e é óbvio que é um jogador de qualidade», afirmou o lateral sérvio aos jornalistas, em St George’s Park, tendo assumido que tenciona merecer mais oportunidades em 2023/24.

«É uma época nova, todos partem do zero e o meu trabalho é trabalhar duro e ser dedicado a 100 por cento, como sempre fui aqui no Benfica. O meu trabalho é esse. Sobre o que vai acontecer no futuro ou quem vai jogar, não estou muito preocupado com isso», frisou.

Ristic confessou que os primeiros dias de trabalho «têm sido muito intensos» e o plantel encarnado tem trabalhado «como loucos», mas considera que a equipa está «no caminho certo», como demonstrou no triunfo sobre o Southampton (2-0), no primeiro encontro de preparação.

«Passou muito tempo desde que pisei o relvado como titular, mas senti-me muito bem. Para os primeiros 45 minutos da época, não foi muito mau. Feliz pelo golo, foi apenas o primeiro jogo da época, há mais por vir», afirmou o internacional sérvio, antes de explicar os motivos para as mazelas que apresentou no olho esquerdo.

«É um pequeno presente do primeiro jogo. Foi nos primeiros minutos, recebei uma pancada, tem piorado a cada dia», assumiu.

Ristic, de 27 anos, chegou na última época ao Benfica e somou um golo e uma assistência em 10 jogos.