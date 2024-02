O Benfica continua invencível no campeonato nacional de hóquei em patins e somou este sábado a 22.ª vitória em 22 jogos, na segunda fase da prova.

Na deslocação ao terreno dos açorianos do Fonte do Bastardo, as águias triunfaram por 3-2: 25-21, 21-25, 25-21, 20-25, 07-15.

O Benfica lidera a tabela classificativa com 33 pontos, mais um do que o Sporting, segundo classificado. O Fonte do Bastardo está em quinto, com 18 pontos.

No outro jogo do dia, o Leixões venceu em casa do Vitória de Guimarães, por 3-2 (25-22, 21-25, 21-25, 25-18, 14-16).