Tal como antecipado pelo Maisfutebol, o Fulham colocou mesmo em cima da mesa do Benfica a última e decisiva oferta por Morato: 25 milhões de euros.

O nosso jornal apurou ainda que o clube inglês também melhorou a proposta salarial para o jogador, que pode vir a ganhar quase quatro vezes mais, em Inglaterra.

A nova investida do emblema da Premier League fez com que o próprio central tenha procurado a direção encarnada para pedir formalmente para ser negociado. O brasileiro quer sair da Luz pela porta da frente, sem qualquer pressão ou problema, mas quer agarrar esta oportunidade, na perspetiva de que o negócio é bom para todas as partes.

A contratação do jovem central das águias é um pedido do técnico português Marco Silva, numa "novela" que já envolve, pelo menos, quatro ofertas recusadas nos últimos dias: a negociação começou nos 10 milhões de euros.

Alvo recente também do Rennes, Morato tem contrato com o Benfica até junho de 2027, e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.