Roger Schmidt não faz qualquer alteração no onze inicial para a deslocação ao terreno do Moreirense, face à equipa que entrou no empate frente ao Inter, a meio da semana.

A grande novidade nos encarnados é a inclusão de Gonçalo Guedes no banco de suplentes, ele que havia falhado os últimos jogos.

No Moreirense, Rui Borges faz apenas uma alteração face à equipa que foi titular na jornada 11, em casa do Estrela da Amadora: o castigado Ofori dá o lugar a Ismael.

O Moreirense-Benfica joga-se a partir das 18h00: siga aqui a partida AO MINUTO.

Os onzes iniciais:

MOREIRENSE: Kewin Silva, Fabiano, Maracás, Marcelo e Pedro Amador; Ismael e Gonçalo Franco; Kodisang, Alan e Madson Monteiro; André Luís.

BENFICA: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; Florentino e João Neves; Di María, Rafa e João Mário; Tengstedt.